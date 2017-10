Usine du futur : Mecachrome inaugure au Portugal

Le spécialiste de la mécanique de haute précision inaugure son site d'Evora au Portugal qui produira en série des pièces en titane avec une technologie d'usinage cryogénique.

Le site de Mecachrome à Evora au Portugal est désormais officiellement inauguré. La cérémonie s'est déroulée ce 13 octobre. L'usine, qui a déjà fait l'objet d'un reportage rapide dans le magazine Air & Cosmos (cf. n° 2557), sera le premier centre d'usinage cryogénique de Mecachrome, en attendant que cette technologie brevetée soit déployée sur d'autres sites de Mecachrome. Au cours du dernier trimestre 2017, sera donc lancée à Evora l'usinage "d'ébauche et de finition d'une pièce titane du moteur CFM Leap" avec cette technologie dite aussi "dry to fly" qui remplace les lubrifiants par l'azote.

Développée en collaboration avec les équipes de Safran et le Centre technique des industries mécaniques (Cetim), cette innovation brevetée, qui associe une découpe 3D, utilise de petites doses d'azote liquide qui viennent refroidir le point d'usinage à travers la broche. Dans un nuage de vapeur blanchâtre, l'outil vient usiner la matière sans salir le matériau et sans lubrifiant, ce qui permet ensuite un recyclage plus simple des chutes, qui ne collent plus entre elles et qu'il n'est plus nécessaire de laver. Pour en savoir plus : Air & Cosmos n° 2536.