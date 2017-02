USA: Troisième commande pour le KC-46A

L'armée de l'air américaine vient de signifier à Boeing un contrat de 2,1 milliards de dollars pour une troisième tranche de production à cadence réduite du KC-46A, a fait savoir l'industriel américain le 27 janvier.



Le contrat couvrira 15 avions ravitailleurs Pegasus, ainsi que deux moteurs de rechange et cinq pods de ravitaillement sous ailes. Les livraisons devraient être achevés d'ici le 30 juillet 2019.



L'industriel américain a multiplié les difficultés sur son programme de ravitailleur, les surcoûts sont estimés à 2,1 milliards de dollars, à la charge de Boeing.



Boeing a lancé la phase de production basse cadence de son programme KC-46A en août dernier, lorsque l'USAF lui a passé commande pour 2,8 milliards de dollars des tranches 1 et 2. La commande 1 concerne sept avions, deux moteurs de rechange et cinq kits de ravitaillement, et la tranche 2 prévoit 12 ravitailleurs, deux moteurs de rechange et cinq pods.



Un récent rapport du Pentagone a tiré la sonnette d'alarme sur le respect du calendrier du programme KC-46, considéré « irréaliste ».