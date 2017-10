US Navy : Tir de roquette depuis le pont d'un bâtiment amphibie

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

L'emploi du lance roquettes multiples offre une alternative en matière d'appui feu aux opérations amphibies. Ce type d'expérimentation doit permettre à l'US Navy et aux Marines d'évaluer et d'optimiser les concepts d'emploi de ce type d'arme depuis un navire en mer.

La roquette a été tirée depuis un système HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System ) des Marines, déployé sur le pont du "USS Anchorage", bâtiment amphibie du type "San Antonio". Le HIMARS comprend un véhicule M142 pouvant tirer six roquettes guidées MGM-140.

L'US Navy et les Marines ont réalisé une démonstration de tir de roquette d'artillerie depuis le pont du bâtiment amphibie "USS Anchorage".

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.