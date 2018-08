US Air Force : un appel d'offre pour un avion léger en fin d'année

L'US Air Force a annoncé son intention de publier fin 2018 un appel d'offre pour un avion d'attaque léger. Celui-ci pourrait être commandé en fin d'année fiscale 2019.

L'US Air Force a publié le 3 août 2018 un document officiel annonçant son intention de solliciter en décembre 2018 des offres de la part de l'industrie pour l'acquisition d'un avion léger d'attaque. Il s'agira d'un avion déjà développé conçu pour les conflits irréguliers précise le document.

L'US Air Force estime déjà que seul Sierra Nevada Corporation (SNC) et Textron Aviation sont en mesure de répondre à son besoin. SNC produit en partenariat avec Embraer l'A-29 Super Tucano et Textron propose l'AT-6 Wolverine via sa filiale Beechcraft. Ces appareils ont été testés par l'US Air Force lors de campagnes d'essais réalisés avec plusieurs types d'avions d'attaque légers.

Malgré cette déclaration de l'USAF, la société Stavatti Aerospace Ltd espère pouvoir faire participer à l'appel d'offre son concept d'avion d'appui aérien rapproché le SM-27 Machete. Ce concept qui semble sortir tout droit d'une bande dessinée a été imaginé pour succéder à l'A-10. Il s'agit d'un appareil doté d'un turbo propulseur "pousseur" avec une voilure droite, des plans canards et deux dérives. Ses concepteurs annoncent une vitesse maximale de 400 noeuds. L'armement comprendrait un canon de 30 mm et 3600 kg de munitions. Le cockpit serait dérivé de celui du F-16. Stavatti annonce avoir envoyé un document de 80 pages à l'USAF le 17 août pour expliquer son offre. Pas sûr que cela suffise à convaincre l'armée de l'air américaine qui cherche un appareil disponible sur étagère.