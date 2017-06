US Air Force : Le Reaper Block 5 opérationnel

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

L'armée de l'Air française devrait aussi réceptionner à terme des MQ-9 Bk5 . L'architecture ouverte du Bk5 devrait permettre à la France d'envisager l'intégration de nouveaux équipements, notamment d'origine européenne. La certification de vol en Europe de l'appareil devrait aussi être facilitée. En attendant l'armée de l'Air continuera d'opérer les MQ-9 Bk1 déjà réceptionnés. Cinq sont déployés à Niamey et un sixième appareil est à Cognac ou l'escadron de drone 1/33 Belfort est basé. Les Bk1 devraient pouvoir être portés au standard Bk5.

Le MQ-9 Bk5 est équipé d'un nouveau système électrique et la suite de communication a été modifiée. Ces changements devraient faciliter les évolutions futures des logiciels des appareils et l'intégration de nouveaux équipements. Le Reaper Bk5 peut être piloté avec le nouveau cockpit Block 30.

L'armée de l'air américaine précise qu'un MQ-9 Block 5 (Bk5) a effectué une sortie de 16 heures dans le cadre de l'opération "Inherent Resolve" au Levant. La mission a donné lieu au tir d'une bombe GBU-38 et de deux missiles AGM-114 Hellfire .

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.