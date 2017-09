US Air Force : Boeing fait la promotion du MH-139

Le groupe américain Boeing a lancé une campagne commerciale active pour faire la promotion de son hélicoptère MH-139 aux Etats-Unis.

L'appareil est dérivé de l'AW139 de Leonardo. Hélicoptère bimoteur de la classe des 7 tonnes. Le MH-139, qui pourrait être produit aux Etats-Unis à Philadelphie (Où plus de 250 AW139 ont déjà été produits), est proposé à l'US Air Force dans le cadre du programme de remplacement des UH-1N Huey. Hélicoptères employés depuis les années 1970 pour la protection des sites de lancement des missiles balistiques intercontinentaux et d'autres missions de transport.

Le marché porte sur 84 machines. L'US Air Force devrait choisir le remplaçant du Huey d'ici un an. Les premières livraisons pourraient avoir lieu d'ici 2020-2021.

Le MH-139 a été équipé des systèmes de communication propres à l'US Air Force, d'un système FLIR et peut embarquer des mitrailleuses en sabord.

Boeing estime que sa solution est la plus économique et que le MH-139 pourrait permettre à l'US Air Force d'économiser plus d'1Md$ en terme de coûts de maintien en condition opérationnelle. Boeing met aussi en avant le fait que l'AW139 est déjà en cours de production et que près de 900 appareils de ce type ont été vendus dans le monde dans différentes configurations.

Pour ce marché, Boeing est en concurrence avec Lockheed Martin proposant le HH-60U.Bell devrait aussi participer avec l'UH-1Y. Après avoir envisagé d'acquérir directement des Black Hawk, l'US Air Force a été forcée par le congrès à lancer une compétition ouverte avec un appel d'offre.