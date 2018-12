United Airlines met le Boeing 787-10 sur Paris

A compter du 30 avril 2019, United Airlines mettra en service ses premiers Boeing 787-10 sur Paris avec 318 passagers répartis en quatre classes dont la toute nouvelle Premium Plus.

Le Boeing 787-10, le dernier né de la famille de gros-porteurs Boeing, se posera à Paris sous les couleurs de United Airlines à compter du 30 avril 2019 après s'être fait les ailes sur Los Angeles et San Francisco dès le mois de janvier prochain. United Airlines a choisi un aménagement cabine de quatre classes accueillant un total de 318 passagers pour ses Boeing 787-10. Ces derniers inaugurent la nouvelle classe créée par la compagnie aérienne : une Premium Plus qui prendra 21 sièges sur les Boeing 787-10. Cette nouvelle classe offre un degré d'inclinaison siège supérieur à ceux des sièges Economy Plus et Economy standard qui accueillent respectivement 54 et 199 sièges. Autres plus : franchise bagages supérieure, enregistrement et embarquement prioritaire, repas plus soignés en vol et réductions sur le prix d'accès aux salon. La classe Affaires Polaris prend 44 fauteuils-couchettes. United Airlines a prévu de réceptionner 14 Boeing 787-10 en deux ans.