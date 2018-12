United Airlines introduira sa nouvelle classe Premium le 30 mars prochain

A compter du 30 mars 2019, la compagnie United Airlines introduira à bord de ses avions sa nouvelle classe premium, pour qu'elle soit disponible sur un total de 21 routes internationales à la fin du mois de mai. Les passagers Premium Plus auront droit à un enregistrement de bagages gratuit avec une franchise supérieure, des sièges à plus forte inclinaison, avec des comptoirs dédiés et un embarquement prioritaire. Dans certains aéroports, les passagers Premium bénéficieront aussi de droits d'entrée réduits aux salons United Club.

A partir de la fin du mois de mars, les vols au départ de Newark vers Bruxelles, Francfort, Mumbai, Paris, Tel Aviv et Tokyo et de San Francisco vers Pékin, Francfort, Hong Kong, Taipei, Tel Aviv et Tokyo. La liaison Washington-Dulles proposera la nouvelle premium à partir du 30 mars. Le Boeing 787-10 qui opérera à Paris à partir du 30 avril 2019 sera lui aussi configuré en ligne avec le nouveau type de cabine (21 sièges sur les 318 que compte l'avion).