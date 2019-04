United Airlines fait peau neuve

La compagnie américaine United Airlines a présenté la nouvelle livrée de ses avions, qui fait une grande part au bleu, couleur attachée à l'identité visuelle du transporteur.

La compagnie United Airlines prend un coup de jeune. Du haut de ses 93 ans d'existence, United Airlines a ainsi dévoilé le 25 avril la nouvelle livrée que les avions de sa flotte vont progressivement arborer.

La nouvelle livrée est caractérisée par la couleur dominante de la compagnie aérienne, le bleu, qui est liée à la compagnie depuis son origine. La tonalité principale est déclinée en trois nuances : Rhapsody Blue, United Blue et Sky Blue. La compagnie conserve aussi le globe terrestre sur l'empennage, emblématique de son identité de marque. La queue est peinte avec un dégradé de bleu et le logo apparaît désormais en Sky Blue. Les moteurs et les extrémités des ailes sont peints en United blue, et le ruban ondulé que l'on trouve sur le Dreamliner de United, sera ajouté sur tous les avions en Rhapsody Blue. Le nom de "United" apparait en plus grand sur le fuselage de l'avion et la partie inférieure est peinte en Runway Gray. La devise de United, "Connecting people. Uniting the world", est également peinte près de la porte de chaque avion.

La couleur or, qui avait été introduite il y a 30 ans, est en revanche abandonnée. Le premier appareil qui portera la nouvelle livrée est une Boeing 737-800, qui sera progressivement rejoint par le reste de la flotte court, moyen et long-courrier, en plus des avions régionaux.