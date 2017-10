Une société commune entre Air France et Vietnam Airlines

Air France et Vietnam Airlines ont signé le 10 octobre un partenariat créant une société commune (joint venture) pour optimiser leur offre entre la France, l'Europe et le Vietnam.

A compter du 1er novembre, les passagers des deux compagnies pourront bénéficier de connectivités améliorées grâce à des horaires de vols adaptés au départ des hubs de Paris Charles de Gaulle, Hanoi-Noi Bai et Hô Chi Minh-Ville-Tan Son Nhat.

Les vols opérés dans le cadre de la société commune pourront aussi permettre aux passagers de cumuler réciproquement des miles sur Flying Blue et LotuSmiles, avec un accès aux salons.

Cette société commune est la suite logique d'une relation de longue date entre les deux compagnies. Depuis 2010, Air France et Vietnam Airlines opèrent ainsi en partage de codes entre Paris, Hanoi et Hô Chi Minh Ville et transportent grâce à cet accord plus de 400 000 passagers par an. Air France dessert ainsi Hô Chi Minh Ville trois fois par semaine depuis Paris CDG en Boeing 777 et appose aussi son code sur le vol quotidien Paris-Hanoi opéré par Vietnam Airlines.