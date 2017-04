Une retraite bien méritée pour les Tu-142M indiens

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Destinés à la marine indienne pour des missions de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine, les Tupolev sont entrés en service en 1988. Ils ont effectué au total 30 000 heures de vol, sans accident. Ils ont pris par à plusieurs opérations, notamment de lutte contre la piraterie.

Les avions de patrouille maritime sont remplacés par 8 Boeing P-8I Neptune, commandés en 2009 pour 2,1 milliards de dollars. Une deuxième commande, portant quant à elle sur 4 appareils, a été passée auprès de Boeing en 2016 pour 1 milliard de dollars. Ce second lot devrait commencé à être livré en 2020, portant la nouvelle flotte à 12 avions.

« Le Tu-142M est l'avion turbopropulseur le plus rapide du monde. Beaucoup de combattants ont eu du mal à intercepter cette machine à haute altitude. Les Tupolev ont été l'Oeil dans le Ciel de la marine indienne pendant 30 ans, fournissant des informations critiques en temps réel pour les opérations maritimes », a déclaré la marine indienne lors de la cérémonie.

La flotte indienne de Tupolev Tu-142M a été retirée de service lors d'une cérémonie officielle qui s'est tenue le 29 mars dernier. Après 29 ans de bons et loyaux services de patrouille maritime, les 8 appareils vont être remplacés par des Boeing P-8I Neptune.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stage BAC +2 : Technicien(ne) Comparaison des Prévisions d'effectifs entre affaire prévisionnelles et affaires notifiées - H/F

Ingénieur(e) Conception ASIC Numérique et FPGA - H/F

Ingénieur(e) électronique et informatique (H/F)

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.