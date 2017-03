Une porte électrique pour l'avion du futur

Le groupe Latécoère développe une porte électrique permettant des fonctions supplémentaires et des performances supérieures à celles d'une porte mécanique classique qui équipe aujourd'hui les avions de ligne. Baptisée Nexged pour "Next Generation Door", porte de future génération, elle pourrait représenter la porte de l'avenir, compatible avec les appareils d'un futur proche, mais aussi plus éloigné, soit la prochaine génération d'avions de ligne mettant à profit des systèmes et équipements plus électriques....

....la porte se découpe en six ensembles : un ensemble de structures composites, un loquet de mécanisme, un bras motorisé qui permet d'ouvrir et de fermer la porte, le système électrique avec tous ses équipements et câblages, un mécanisme d'armement et de désarmement du toboggan et le toboggan lui-même. L'ouverture de la porte se fait par un seul et unique moteur qui fait lever et monter le bras d'ouverture......

....Le système électrique comprend l'unité de distribution de puissance, soit une batterie lithium-fer-phosphate, recommandé par Nexter, société avec laquelle Latécoère a travaillé. Pour autant, on peut imagnier dans le futur l'adoption d'une pile thermique. Il y a également le système de gestion de charge de la batterie, le cerveau de la porte qui dirige toutes les commandes.......

... La porte comporte également un moteur linéaire, qui permet de réaliser l'armement et le désarmement du toboggan......Un écran, deux caméras et un illuminateur, ainsi que des indicateurs et des capteurs complètent le système. La présence de caméras et d'un écran est l'une des évolutions les plus visibles de la Nexged, qui changent réellement la perception de l'environnement extérieur....

...Pour en savoir plus, rendez-vous dans vos kiosques et kiosques numériques, vendredi 3 mars.