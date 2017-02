Une PME auvergnate va fournir le matériel de soudage d'Ariane 6

Un contrat de 30 M€ a été passé en octobre dernier entre Airbus Safran Launchers et la PME RJ Industrie. Il porte sur la fourniture d'un système industriel d'assemblage et de soudage des réservoirs du lanceur Ariane 6.

L'entreprise auvergnate RJ Industrie (groupe Roux Jourfier), spécialisée dans l'usinage des pièces de structures de grandes dimensions, vient d'annoncer avoir remporté en octobre dernier un contrat de 30 M€ auprès d'Airbus Safran Launchers, le maître d'oeuvre industriel du futur lanceur européen Ariane 6, après une année de négociations.

RJ Industrie fournira le système industriel d'assemblage et de soudage des réservoirs d'Ariane 6. Ce système privilégie l'automatisation et la technologie de soudage par friction malaxage FSW (Friction Stir Welding), développée avec un partenaire suédois. Sa livraison est prévue pour février 2018.

Expérience et investissement.

RJ Industrie était déjà impliquée depuis une dizaine d'années dans le programme Ariane 5. Fin 2016, elle a investi 1,34 M€ (dont 150 k€ provenant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du fonds Feder de l'Union européenne) pour s'équiper d’une imposante fraiseuse 5 axes. Installé dans un hall de 1 000 m 2 , l'équipement permet d’usiner en flux des pièces de types de matériaux (acier, titane, aluminium), et de grandes dimensions (3 m de large, 10 m de longueur et 2 m de haut), pesant jusqu’à 40 tonnes.