Une plume de Falcon au-dessus de la Californie

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l’actualité. Le 23 décembre, le lancement d'un Falcon 9 depuis la base de Vandenberg a produit un spectacle pour le moins perturbant.

Dédié à la mise à poste du quatrième lot de satellites Iridium Next, le dernier lancement de l'année 2017 d'un Falcon 9 de SpaceX a eu lieu le 23 décembre, depuis la base de Vandenberg, en Californie, à 1h21 UTC (la veille à 17h21, heure locale).

Ce décollage de nuit a offert un spectacle étonnant aux habitants du Sud de la Californie et de l'Arizona, la lumière du Soleil rasant rétro-éclairant les panaches de fumée du premier puis du second étage du lanceur (respectivement à droite et à gauche).

Plusieurs accidents routiers.

Le phénomène, qui a provoqué plusieurs accidents de la circulation, a été largement photographié et filmé, puis partagé sur les réseaux sociaux, de nombreux témoins se demandant s'il ne s'agissait pas d'un apparition extraterrestre...

Ici, une vue réalisée depuis le comté d'Orange, avec une pause de 2,5 secondes. Elle a été retenue comme l'image astronomique du jour par la Nasa le 24 décembre.