Une livraison humanitaire pour le dernier A400M malaisien

L'A400M était notamment chargé de moustiquaires qui sont destinées à être installées après une catastrophe naturelle pour empêcher la propagation de la malaria. « Pour la RMAF les missions humanitaires représentent une composante clé de nos missions et nous investissons des ressources considérables pour assurer que nous sommes pleinement capables de porter assistance partout dans la région dans le cas d'une catastrophe naturelle », a déclaré le General Dato' Sri Affendi Buang, chef de la RMAF.

Ce type de procédure est à l'initiative de la fondation Airbus et de son programme pour les vols humanitaires. L'idée est simple : profiter de la livraison d'appareils pour acheminer de l'aide humanitaire. En effet, les avions sont vides au moment de leur remise. Les charger de matériels humanitaires permet de réduire largement les coûts pour les associations et de porter assistance dans toutes les régions du monde.

