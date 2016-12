Une ligne commerciale régulière va permettre de livrer des colis par drone

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Ce drone dispose d'une autonomie allant jusqu'à 20 km, il peut emporter jusqu'à 3 kg de charge utile à la vitesse de croisière de 50 km/h. Il est de configuration type 6 Rotors électriques reliées à un cadre en fibre de carbone. Côté sécurité, il est équipé d'un parachute autonome (lequel détecte les anomalies en cours de vol et se déclenche automatiquement en cas de chute) ainsi que d'un GPS embarqué et d'une caméra avec transmission de données.

Ce terminal se compose d’une structure protégeant l’accès au drone pendant ses phases d’atterrissage et de décollage, d’un chariot automatisé acheminant le colis, d’une électronique dédiée à la sécurisation des manipulations autour du drone. Le drone est ensuite piloté par un opérateur agréé par la DGAC.

Dorénavant leurs colis livrés par Chronopost et DPD France seront expédiés par drone à partir du relais Pickup de Saint-Maximin. Au départ comme à l’arrivée du drone, un terminal de livraison permettra de sécuriser les phases de chargement du colis, de décollage et d’atterrissage jusqu’à la dépose du colis.

