Une journée sur Mars à Ris-Orangis

50 m derrière la gare RER de Ris-Orangis (ligne D) et l’immeuble en construction.

On ne peut aussi s’empêcher de se demander si ce que montre le film est réaliste. Une tempête martienne peut-elle faire autant de dégâts ? Comment produire de l’eau sur Mars ? Peut-on y cultiver des pommes de terre ? A quoi ressemble vraiment la surface de Mars ?

Le film « Seul sur Mars » (Ridley Scott, 2015) montre comment le héros, l'astronaute Mark Watney, tente de survivre seul sur Mars grâce à son ingéniosité et à ses connaissances scientifiques. La Nasa annonçant un vol habité pour Mars dans les prochaines décennies, il est intéressant de se poser la question de la survie d’un groupe d’explorateurs humains dans les conditions hostiles qui prévalent à la surface de la planète rouge.

Pour les 6-9 ans : Comparer les planètes et découvrir Mars

Samedi 25 novembre, l'association Planète Sciences propose une série d'ateliers (à partir de 6 ans) consacrés à la planète rouge et une conférence tout public autour du film « Seul sur Mars », par l'astrophysicien Roland Lehoucq.

