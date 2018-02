Une fusée inconnue dans la baie de San Francisco

Un pilote de l'hélicoptère d'une chaîne d'information californienne a surpris vendredi matin des techniciens en train de s'affairer autour d'une fusée inconnue sur la base aéronavale d'Alameda.

Le 16 février, l’hélicoptère Écureuil Sky7 de la chaîne d’information KGO-TV (relai californien du réseau ABC7 News), qui diffuse des images HD en direct depuis la région de la baie de San Francisco, a surpris une activité insolite sur la base aéronavale d’Alameda, près d’Oakland : le déchargement et les vérifications d’une petite fusée inconnue au bataillon, près d’un bâtiment où étaient jadis testés des moteurs d’avion.

Une piste sérieuse.

Il pourrait s’agir de la discrète startup Astra Space (basée à Alameda et qui compte visiblement déjà une centaine de personnes), probablement issue de la société Ventions de San Francisco, qui s’est occupée de développement technologique aérospatial entre 2005 et 2016. Ventions travaillait notamment pour la Darpa (Defense Advanced Research Projects Agency) sur le projet Salvo (Small Air Launch Vehicle to Orbit), un lanceur de nanosatellites aéroporté placé sous un bombardier F-15E, aujourd’hui abandonné.

Un nouvel acteur du New Space à l’approche ?