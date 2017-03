Une commande de 268 hélicoptères Apache pour Boeing

Le gouvernement des Etats-Unis vient de notifier à Boeing une commande 268 hélicoptères d'attaque AH-64E Apache pour un montant de 3,4 Md$. Un contrat par tranches puisqu'il s'étale sur cinq années. Sur le total, 244 appareils sont destinés à l'Armée américaine, les 24 autres à un "client international" qui est en fait l'Arabie Saoudite.

L'Apache AH-64E est doté de différentes améliorations par rapport à la version de base : système de vision nocturne dédié à la désignation d'objectif et à la poursuite de cible, sous-systèmes, centrale inertielle, capteurs infrarouges thermiques, capteur bas niveau de lumière,...S'ajoutent une capacité de prise de contrôle de drones à distance et des moteurs plus puissants qui permettent d'augmenter les capacités d'emport ainsi que la vitesse de combat qui passe à plus de 300 km/h.