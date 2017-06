Une arme laser testée sur Apache

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Raytheon vient d'annoncer la réussite d'un tir d'essai d'une arme a effet dirigée depuis un hélicoptère d'attaque AH-64 Apache . Le test a été réalisé sur le polygone d'essais de White Sands dans le Nouveau Mexique en collaboration avec l' US Army et le commandement des forces spéciales américain.

