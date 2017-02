Une Alouette III s'écrase à Nouméa

Un hélicoptère Alouette III de la Marine nationale s'est écrasé mardi matin 31 janvier en Nouvelle-Calédonie. Les quatre marins présents à bord ont survécu, deux ayant été conduits à l'hôpital pour subir des examens. Leur pronostics vitaux n'est pas engagé assure la Marine. L'appareil est tombé près de la base de Tontouta, à Nouméa, lors d'un vol d'entrainement. Il est habituellement embarqué sur la frégate de surveillance Vendémiaire, actuellement en arrêt technique. C'est un avion de transport tactique Casa de FANC (Forces Armées de la Nouvelle Calédonie) qui a localisé le lieu de l'accident et permis le sauvetage de l'équipage grâce à l'intervention d'un hélicoptère Puma. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues et une enquête a été ouverte. L'Alouette III date des années 60 et accuse le poids de l'âge. Elle doit être remplacé par le futur HIL (Hélicoptères Interarmées Léger).