Un troisième Européen commandant de l’ISS

Après le Belge Frank De Winne en 2009 et l’Allemand Alexander Gerst en octobre prochain, l’Italien Luca Parmitano sera commandant de bord de l’ISS, à l’occasion de son séjour en 2019.

Sélectionné en mai 2009 (aux côtés notamment du Français Thomas Pesquet), l’astronaute italien Luca Parmitano avait été le premier du troisième groupe d’astronautes de l’Agence spatiale européenne à séjourner à bord de la Station spatiale internationale, à l’occasion de la mission Volare (28 mai-11 novembre 2013, soit 166 jours).

Il avait notamment effectué une sortie extravéhiculaire mouvementée, durant laquelle son casque s’était rempli d’eau, et il avait pu malgré tout réintégrer la station, échappant de peu à la noyade.

Honoré et humble.

Retenu en 2017 pour une seconde mission à bord de l’ISS entre juillet 2019 et janvier 2020 (Expedition 60/61), Luca Parmitano vient de se voir désigner commandant de bord pour la seconde partie de son séjour.

Alors qu’il s’entraîne actuellement à Moscou avec ses coéquipiers du Soyouz MS-13, le Russe Alexandre Skvortsov et l’Américain Andrew Morgan, l’astronaute de 41 ans a déclaré : « Je suis honoré que les responsables de la Station spatiale internationale m'aient choisi pour ce rôle et, en même temps, je suis humble devant cette tâche. Être le commandant des personnes les plus entraînées et les plus compétentes sur et hors de Terre peut être intimidant. (…) Je me vois comme un facilitateur, mon but sera de mettre tout le monde en mesure de fonctionner au mieux de leurs capacités. En fin de compte, quand même, je suis responsable de la sécurité de l'équipage et de la station, et de la réussite générale de la mission. (…) J'ai eu la chance, durant mon parcours, de travailler avec des chefs que je pouvais admirer ; je ferai de mon mieux pour suivre leur exemple et leur mentorat afin d'atteindre ces objectifs. »