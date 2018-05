Un timbre pour Sally Ride

La Poste américaine a émis le 23 mai un timbre à l’effigie de la première Américaine de l’espace, Sally Ride, qui doit être diffusé à 20 millions d’exemplaires.

Née en Californie en 1951, Sally Ride avait pratiqué le tennis à haut niveau dans sa jeunesse, se classant au niveau national. Docteur en astrophysique de l’Université de Stanford, elle venait de débuter sa carrière de chercheuse lorsqu’elle fut sélectionnée en 1978 parmi le premier groupe de femmes astronautes de la Nasa.

Elle effectua deux vols à bord de la navette Challenger, en tant que spécialiste de mission, en juin 1983 (mission STS-7) et en octobre 1984 (mission STS-41G).

Une source d’inspiration.

Après l’accident de Challenger, en janvier 1986, Sally Ride fit partie de la commission d’enquête, puis décida de quitter la Nasa en 1987, alors qu’elle avait été pressentie pour effectuer un troisième vol (mission STS-61M, prévue pour juillet 1986).

Elle travailla d'abord pour le Centre pour la sécurité internationale et le contrôle des armes de l’Université de Stanford, avant de reprendre ses recherches en astrophysique et se consacrer à l’enseignement.

En 2001, elle créa sa fondation, pour encourager les jeunes à étudier les sciences, renforçant son statut de modèle et de source d’inspiration aux Etats-Unis.

Sally Ride est décédée en 2012, à l’âge de 61 ans, des suites d’un cancer du pancréas.