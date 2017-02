Un spectromètre ultraviolet franco-russe pour la mission BepiColombo

Le Cnes et l'agence russe Roscosmos ont signé un accord de mise en œuvre d'un spectromètre ultraviolet pour la mission BepiColombo de l’Agence spatiale européenne, à destination de la planète Mercure.

La Russie rejoint la mission européenne d'étude de Mercure, par le biais d'un accord signé cette semaine avec le Cnes, maître d’ouvrage de la contribution française.

L'agence spatiale Roscosmos est en effet associée au développement de l'instrument Phebus, intégré sur la sonde MPO (Mercury Planetary Orbiter), et dédié à l’étude de l’exosphère de la planète. Elle sera responsable des mécanismes de rotation de visée du spectromètre,qu'elle confiera à l’Institut de Recherches Spatiales de l’Académie des Sciences Russe (IKI RAN), et prendra part aux travaux d’interface de l’instrument, ainsi qu’aux essais associés.

De son côté, le Cnes va gérer le développement et l’intégration au niveau système de l’instrument, et soutenir les activités du Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (LATMOS, CNRS), sélectionné pour ce projet, pendant toute la phase opérationnelle de la mission.