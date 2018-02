Un satellite retrouvé après 12 ans de silence

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La découverte de Scott Tilley a été confirmée le 30 janvier par la Nasa, qui a réussi à récupérer une télémesure. Elle a ainsi pu constater que le satellite fonctionne bien et que ses batteries sont parfaitement chargées. Reste à comprendre désormais pourquoi le signal avait été perdu… il y a 12 ans.

Lancé le 25 mars 2000 par une fusée Delta 7326 et placé sur une orbite géocentrique de 1 000 x 45 922 km, inclinée de 90°, le satellite Image (Magnetopause-to-Aurora Global Exploration) fut le premier observatoire de la Nasa consacré à l’étude de la magnétosphère.

