Un Rafale réalise un tir d'éssai de l'ASMP-A

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Ces exercices sont planifiés de longue date et effectués régulièrement. Ces tirs d’évaluation constituent une démonstration de la fiabilité du système d’armes aéroporté dans la durée, affirme le Ministère.

Le mardi 14 février, un Rafale de la Marine a effectué un vol d'exercice de plus de quatre heures et a simulé une mission nucléaire, indique le Ministère de la défense.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.