Un Rafale en campagne grand froid en Finlande

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

L'armée de l'air finlandaise a tenu à préciser que ce déploiement n'est pas lié au programme HX de remplacement du F/A-18 Hornet et qu'elle ne participe pas aux essais.

Ce déploiement permettra de tester l'appareil dans des conditions de grand froid avec des températures inférieures à 0°. Selon l'armée de l'air finlandaise, ces essais comprennent des démarrages de moteur, des roulages sur le taxiway et éventuellement quelques vols.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Technicien(s) aéronautique(s) de maintenance, option cellule et moteur

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.