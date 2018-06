Un potentiel de 1000 emplois dans le secteur drones en Belgique

Selon une étude de PwC et Agoria (la fédération du secteur des technologies), le secteur des drones en Belgique pourrait générer 1000 emplois et un chiffre d’affaires annuel de plus de 400 millions d’euros d’ici 2020. Les domaines d’applications sont en effet nombreux et le potentiel particulièrement important alors que la Belgique dispose depuis avril 2016 d’un cadre législatif en la matière. Mais Agoria demande plus encore et notamment une transposition rapide la législation européenne en cours de préparation (adoption prévue début 2019) en droit belge, afin de permettre à l’industrie belge du drone de profiter pleinement du marché européen.