Un peu de Belgique à bord d’Ariane 6

Les temps sont durs pour le secteur spatial belge. Alors qu’Ariane Group a annoncé le début de la production du nouveau lanceur européen Ariane 6 dont les vols sont prévus en 2020, la Belgique spatiale doit faire face à une petite déception. Suite à une réorientation de la politique spatiale belge vers les programmes satellitaires plutôt que les lanceurs, la Belgique aura sur Ariane 6 une place moindre que sur les programmes précédents.

Sabca a ainsi perdu la fabrication des parties hautes et basses des fusées d’appoint ainsi que des dispositifs de fixation qu’elle fabriquait sur Ariane 5 et ne conservera que les systèmes d’actionnement des tuyères des différents moteurs. Avec, à la clé, une perte à plus ou moins court terme – Ariane 5 se vend de moins en moins bien – d’environ 30% de chiffre d’affaires pour son activité spatiale. Le coup est moins rude pour les autres sociétés belges présentes sur le programme Ariane 6. Safran Aero Boosters (vannes) et Thales Alenia Space (électronique) devront néanmoins compter sur une exigence de compétitivité accrue qui ne manquera pas de rogner leurs marges.