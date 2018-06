Un nouveau satellite militaire japonais sur orbite

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le système IGS (Joho Shushu Eisei, en japonais), dont le déploiement a débuté en mars 2003 et qui pourrait à terme compter 10 satellites opérationnels, y compris des satellites-relai, comporte aujourd’hui 6 satellites opérationnels, dont 4 radar. Décidé en 1998 après qu'un missile nord-coréen ait survolé le territoire japonais, il permet notamment de surveiller en toute autonomie les activités militaires des pays voisins, et en particulier de la Corée du Nord , mais aussi d’observer les zones touchées par des catastrophes naturelles.

Le lancement est intervenu à 4h20 UTC depuis l’île de Tanegashima , au sud du Japon. Il a été effectué à l’aide du 39 e H2A de Mitsubishi Heavy Industries , dans sa version de base (la plus utilisée).

Le 11 juin, le jour de la rencontre historique entre Kim Jong-un et Donald à Singapour, la Jaxa , l’Agence spatiale japonaise, a procédé au lancement d’ IGS-Radar 6 , son seizième satellite de reconnaissance IGS (Information Gathering Satellite), et le septième à imagerie radar, dont la résolution est estimée à 50 cm.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.