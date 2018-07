Un nouveau salon Air France au terminal 2E de Roissy

Air France a inauguré le 10 juillet son tout nouveau salon Business, situé au hall L du terminal 2E de Roissy CDG. D'une surface totale de 3 200 m2 et d'une capacité d'accueil de 540 places assises, ce salon comporte plusieurs nouveautés. Les visiteurs peuvent ainsi se reposer au "Balcon", un espace dessiné par Mathieu Lehanneur d'une superficie de 160 m2 composé de loges périphériques organisées autour d'un bar central, où il est possible de déguster des cocktails. L'espace restauration proprement dit, "la Table Gourmet" propose des plats de saison chauds ou froids, ainsi que des cocottes mijotées, des salades et des pâtisseries et une sélection de vins et de champagnes élaborée par Paolo Basso, meilleur sommelier du monde en 2013.

L'espace bien-être s'étend sur une superficie de 550 m2. Il comprend des chaises longues et des mini suites pour un repos optimal, un bar détox, un spa Clarins avec deux cabines privatives, deux saunas à usage privatif, des douches.

Le salon comporte aussi de nombreux espaces privatisables, des espaces de co-working et des kiosques de presse, et un espace "Kids" spécialement conçu pour accueillir les enfants de 4 à 12 ans avec notamment deux consoles PS4.