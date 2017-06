Un nouveau partenaire international pour l’ISU

A l'occasion du Salon du Bourget, l'Université spatiale internationale de Strasbourg (ISU) a signé un accord de coopération avec l'agence spatiale coréenne (Kari).

Le 19 juin, au sein du pavillon de l’Agence spatial européenne, le président de l’Université spatiale internationale (ISU), le docteur Walter Peeters, et le président de l’Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari), le professeur Gwang-rae Cho, ont signé un accord de coopération. Dans le cadre du programme académique de l’ISU, cet accord va permettre d’accueillir des étudiants coréens dans le Master ou l’école d’été de l’ISU, il prévoit la possibilité pour des étudiants de l’ISU d’effectuer des stages dans les laboratoires du Kari, et il devrait permettre de développer des recherches communes (dont les axes restent à définir). Il renforce ainsi le caractère international et interculturel de l’ISU, qui souhaitait renforcer la présence asiatique parmi ses partenaires étrangers.

C’est l’ancien astronaute Jean-Jacques Favier, aujourd’hui directeur de la recherche à l’ISU (cf. A&C n°2549), qui est à l’origine de ce nouveau partenariat, suite à un déplacement en Corée du Sud en novembre dernier, et à sa rencontre avec le président du Kari. Il se félicite de la rapidité avec laquelle l’idée s’est concrétisée : en 6 semaines –la signature officielle a attendu le Salon du Bourget afin de bénéficier de sa visibilité.