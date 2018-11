Un nouveau ministre belge de la Défense

L'eurodéputé Sander Loones va remplacer, à la mi-novembre, Steven Vandeput au poste de ministre de la Défense et de la Fonction publique. Agé de 39 ans, siégeant au parlement européen depuis octobre 2014, Sander Loones a joué un rôle important lors de la formation du gouvernement belge en 2014 où il a été un des négociateurs de son parti. Il a commencé sa carrière en tant qu'avocat spécialisé en droit administratif, puis a travaillé comme conseiller juridique pour le Département de l'immigration et comme consultant chez PwC. En 2011, il devient responsable du bureau d’études de son parti, la NVA. Au Parlement européen, il est membre de la commission ECON (affaires économiques et monétaires) et, à titre de suppléant des commissions INTA (commerce international) et LIBE (libertés publiques, justice et affaires intérieures). Son expérience sur les matières de Défense est limitée mais son mandat de ministre risque d’être de courte durée dans la mesure où les prochaines élections fédérales en Belgique sont prévues en mai prochain. Son action s’inscrira inévitablement dans la continuité de son prédécesseur qui a lancé le plus grand programme de renouvellement de matériel de l’armée belge depuis la seconde guerre mondiale au profit de la Marine (frégates et chasseurs de mines), de la Composante Air (F-35 et MRTT) et de la Composante Terrestre (blindés).