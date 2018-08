Un nouveau Beriev 200ES pour l'Emercom

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Aviation légère et d'affaires

Le Beriev a récemment fait l'actualité au travers de l'accord passé entre les motoristes UEC Saturn et Safran Aircraft Engines, qui ont annoncé un accord portant sur la remotorisation du Beriev Be-200 avec le moteur PowerJet SaM146, en remplacement des turboréacteurs d'origine, les Progress D-436 TP marinisés.

Le nouvel hydravion Be-200ES, portant le numéro RF-32768 sur sa queue et de numéro de série 307 se dirige maintenant vers la procédure de pré-livraison, laquelle est accompagnée des essais d'acceptation, avant d'être livré au centre de sauvetage aéronautique de la région sud du ministère des situations d'urgence de Russie.

