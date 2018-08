Un million de passagers en juillet pour Brussels Airlines

La compagnie Brussels Airlines a atteint pour la première fois au mois de juillet le million de passagers.

Brussels Airlines a annoncé le 9 août dernier avoir franchi la barre du million de passagers transportés sur le mois de juillet. C'est la première fois que la compagnie aérienne atteint ce chiffre depuis sa création. Brussels Airlines « a ainsi accueilli 1 020 729 passagers, soit une augmentation de 16,4% par rapport à juillet 2017 », détaille la compagnie. En parallèle, le taux d'occupation des appareils a lui aussi augmenté et s'établit à 86,8%, soit une hausse de 1,5% en comparaison à juillet 2017.

La croissance du mois de juillet a notamment été tirée par le réseau africain qui a enregistré une augmentation de 34,1% du nombre de passagers. Cette performance a été permise par « l'ajout de nombreuses nouvelles destinations de vacances en Afrique du Nord en coopération avec Thomas Cook, Neckermann et Pegase », précise Brussels Airlines. Les vols à destination de l'Europe, de l'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Asie ont eux aussi enregistré une hausse du nombre de passagers, avec une augmentation respective de 14,9%, 6,5%, 10, 8% et 7,4%.

Grâce à l'évolution de la flotte de la compagnie aérienne, « Brussels Airlines a opéré 4,2% de vols en plus, mais le nombre de sièges-kilomètres disponibles (ASK) a augmenté davantage (+20,8%) en raison du remplacement des avions de type AVRO (100 sièges) par des avions Airbus de plus grandes capacités (180 sièges) », précise Brussels Airlines.