Un lancement indien avec 29 satellites

Le quatrième étage du lanceur, équipé de trois charges utiles (un capteur ionosphérique, du matériel radioamateur et un progiciel AIS de suivi des navires), a ensuite entamé une mission longue durée sur une troisième orbite, afin d’éprouver les panneaux solaires qui l’équipent.

Etaient également embarqués 28 nanosatellites étrangers (Etats-Unis, Espagne, Lituanie et Suisse), essentiellement dédiés à l’observation de la Terre, dont 20 satellites Flock 4a de la société américaine Planet , de 5,7 kg chacun.

L’objectif principal de la mission C45 de l’Agence spatiale indienne ( Isro ) était la mise à poste du satellite de surveillance électronique Emisat (436 kg) pour le compte du la DRDO (Organisation pour la recherche et le développement de la Défense indienne). L’orbite visée s’élevait à 749 km, inclinée de 98,4°.

Une nouvelle version du lanceur polaire indien, PSLV-QL, a effectué ce matin une mission multiple, déployant sur orbite basse un satellite militaire national et 28 nanosatellites étrangers.

