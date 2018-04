Un lance roquettes Thales qualifié sur MD530G

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

En février 2016, la Malaisie a commandé six hélicoptères de ce type.

Suite à une campagne d'essais réalisée au mois de mars 2018 sur le polygone de Yuma Proving Ground de l'US Army, le lance-roquette FZ220 a été qualifié sur MD530G. Ce système permet de mettre en oeuvre des roquettes non guidées de 70 mm. Il est fabriqué en matière composite afin de réduire sa masse.

