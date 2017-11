Un ILS mobile pour l'US Air Force

L'US Air Force a annoncé l'acquisition en série d'un système d'atterrissage aux instruments (ILS), mobile et déployable en opération.

Le système D-ILS a été développé à partir de juillet 2015 avec Thales. Il a franchit récemment le jalon du Milestone C autorisant sa production en série. Le système est stocké dans deux conteneurs standards et peut être mis en place par trois personnes en environ cinq jours. Il contient une antenne émettant les cordonnées précise de la piste, un système d'indication de la pente de descente et deux générateurs électriques. Le système comprend notamment un mât de plus de 15 mètres de haut devant être dressé de façon totalement verticale.

En 2015, Thales annonçait avoir été sélectionné pour fournir à l'US Air Force deux systèmes basé sur son ILS 420 : "un système fixe à fréquence double de future génération, dont plus de 700 exemplaires ont été acquis dans le monde pour des applications civiles et militaires".

Du personnel du "46th Test Squadron" d'Eglin a testé pendant plusieurs mois les procédures d'installation et de mise en oeuvre du système afin d'établir une doctrine d'emploi.

Le D-ILS peut être déployé partout dans le monde en quelques jours et permet d'équiper une base projetée d'un système complet d'aide à l'atterissage. Le D-ILS permettra aux appareils de l'US Air Force de se poser sur ces pistes par mauvais temps et de nuit.

L'US Air Force prévoit de commander jusqu'à une trentaine de D-ILS dans un futur proche.