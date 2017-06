Un Hors Série dédié aux avions civils

Air & Cosmos vient de publier son 30 ème Hors Série. Il est disponible dans vos kiosques et kiosques numériques depuis ce 23 décembre. Il est entièrement dédié aux avions civils du monde entier. Ce guide de 100 pages n'a pas la prétention d'être exhaustif. Il a fallu faire des choix. Nous avons décidé, cette fois, de mettre aussi en valeur les "oubliés", les "disgracieux". Ces avions hors normes par leurs formes particulières ou leur taille imposante et qui ont pour nom Beluga, Dreamlifter, Antonov An-124 et 225. Des appareils à la tâche ingrate mais cruciale.

Nous avons également décidé de mieux mettre en valeur ces avions que n'emprunte qu'un nombre restreint de voyageurs. Outil de travail essentiel pour nombre d'entreprises du monde entier, ces jets d'affaires sont aussi des merveilles de technologies, fabriquées par des machines de plus en plus sophistiquées. Sans oublier de donner un coup de chapeau à la famille TBM qui perpétue à sa façon un esprit Rolls-Royce, mêlant modernité et savoir-faire de l'artisan.

Egalement regroupés par famille, tous les autres avions de ce guide font partie à la fois de l'histoire du transport aérien et du quotidien d'un très grand nombre de voyageurs. A l'exception de ces appareils qui prennent naissance en Asie et dont le développement est émaillé d'incidents techniques. Le manque de maturité. De tous ces avions lancés vers le milieu des années 2000 dans cette partie du monde, seul le Sukhoi SuperJet est aujourd'hui en exploitation.

Pour autant, les problèmes techniques ne sont pas l'apanage des débutants. De grands constructeurs, dont la maîtrise est pourtant établie depuis maintenant des décennies ont, eux aussi, eu leurs lots d'incidents et de retards. Le dévelppement du Boeing 747-8, version allongée et remotorisée du 747-400, a donné du fil à retordre aux ingénieurs de Boeing. Et c'est un vrai chemin de croix qu'a connu le 787 à la fois pendant son développement, ses essais et au début de son exploitation au sein des compagnies aériennes.

Le fleuve n'a pas été non plus tranquille pour Bombardier ou encore Airbus qui a fait l'apprentissage du long-courrier avec l'A340. Et l'exploitation de l'A380 a aussi connu son lot d'incidents. Preuve s'il en est que, malgré l'apport de l'informatique, de la conception assistée par ordinateur et de la fameuse PLM ou "gestion du cycle de vie des produits", la construction aéronautique reste toujours une grande aventure technologique et humaine. Avec toujours sa part d'incertitudes à chaque nouvelle innovation.

Et cela est plutôt rassurant. Ce guide est finalement plus qu'un outil pédagogique, voire même de travail. C'est aussi un hommage à tous ces avions qui continuent de nous faire rêver.