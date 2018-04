Un H225 de plus pour les garde-côtes japonais

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le H225 est un appareil bi moteurs de 11 tonnes. Il est en service dans l'armée de terre et dans l'armée de l'Air en France dans sa version militaire (H225M) baptisée Caracal.

Il y a actuellement 21 hélicoptères de la famille Super Puma en service au Japon. Ils sont employés par des opérateurs privés ou parabublics et par le ministère de la défense.

Airbus Helicopters a annoncé la commande par les garde-côtes japonais d'un hélicoptère H225 supplémentaire. D'ici 2021, les garde-côtes japonais opèreront treize appareils de la famille Super Puma. Les précédentes commandes dataient de 2015 et 2017.

