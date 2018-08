Un Eurofighter espagnol largue un missile air-air par accident

Un Eurofighter espagnol déployé dans les pays baltes a largué accidentellement un missile air-air.

Le Ministère de la Défense espagnol a révélé le 7 août qu'un accident s'était produit dans le ciel estonien. En mission d'entraînement, un Eurofighter a ainsi largué un missile air-air. Heureusement cette erreur n'a eu aucune conséquence et le missile n'a touché aucun aéronef.

Lors de cette mission d'entraînement, un second Eurofighter espagnol et deux Mirage 2000 français étaient également présents. Le vol a été réalisé dans le cadre de la mission de police du ciel de l'OTAN, visant à protéger l'espace aérien balte. Depuis le 2 mai la mission regroupe des équipages et des chasseurs portugais, espagnols et français. Lisbonne emploie ainsi quatre F-16 dans ce cadre, l'Ejercito del Aire six Eurofigther et l'armée de l'air française quatre Mirage 2000.

Suite à cet évènement, une enquête a été ouverte par le Ministère de la Défense afin de déterminer les causes de cet incident.