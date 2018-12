Un drone pliable pour accéder aux zones étroites

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Des chercheurs de l'EPFL et de l'université de Zurich sont parvenus à mettre au point un drone capable de replier ses bras en vol, afin de se faufiler dans des zones étroites. Cette innovation s'avère particulièrement utile pour les missions de recherche et sauvetage...

