Un deuxième ravitailleur Boeing KC-46A pour le Japon

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Outre la conduite de procédures de ravitaillement en vol, le KC-46A « Pegasus » permet de réaliser des missions de transport de troupes, de cargo et de blessés. « L'appareil peut détecter, éviter, vaincre et survivre aux menaces grâce à plusieurs systèmes de protection, lui permettant d'opérer de façon sécurisée », rapporte l'industriel américain Boeing.

« Les nouveaux ravitailleurs japonais ne vont pas seulement permettre d'améliorer l'interopérabilité avec l'USAF (US Air Force). Ils joueront un rôle important dans le cadre du partenariat sécuritaire existant entre nos deux pays », a déclaré le Colonel John Newberry, en charge du programme KC-46 au sein de l'armée de l'air américaine.

Boeing a annoncé le 10 décembre avoir reçu un contrat pour la production d'un second KC-46A qui viendra équiper la Japan Air Self-Defence Force. La commande a été notifiée à Boeing par l'US Air Force. Il ne s'agit pas d'un nouveau contrat mais de l'exercice d'une option faisant partie de la FMS (Foreign Military Sale) initiale signée en décembre 2017 et qui prévoyait la livraison d'un appareil au Japon. Selon le département de la défense américain, l'appareil, qui sera produit à Seattle, devrait être remis aux forces japonaises au cours de l'été 2021.

Le Japon va se doter d'un second ravitailleur KC-46A, produit par Boeing. La livraison de l'appareil est prévue pour 2021.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.