Un deuxième drone Triton pour l'Australie

L'Australie souhaite acquérir un deuxième drone MQ-4C Triton.

Le 27 mars, le département australien à la défense a annoncé sa volonté de se doter d'un second drone MQ-4C Triton. L'acquisition de cet aéronef viendra s'ajouter au premier drone d'ores et déjà acquis par l'Australie. Au total, ce sont six MQ-4C Triton qui devraient être commandés par Canberra, dans le cadre d'un programme de coopération avec l'US Navy.

