Un contrat de 269 M£ pour le programme Crowsnest

Le ministère de la défense britannique a attribué a Lockheed Martin un contrat de 296 M£ pour la production du système de surveillance et de contrôle aérien du programme Crowsnest.

Lockheed est le maitre d'oeuvre de l'intégration du système de surveillance et de contrôle à bord des Merlin Mk2 de la Royal Navy qui seront embarqués sur les porte-aéronefs "Queen Elizabeth" et "Prince of Wales". Ces appareils seront dotés du radar Searchwater et du système de mission Cerberus de Thales. Leonardo Helicopters (Concepteur des Merlin) sera également impliqué dans le programme d'intégration.

Les Merlin Mk2 remplaceront à partir de 2018 les Sea King Mark7 ASaC qui sont actuellement employés par la Royal Navy pour les missions de commandement et de contrôle. Rappelons que les nouveaux porte-aéronefs britanniques n'étant pas équipés de catapultes ne peuvent mettre en oeuvre des appareils de guet aérien à voilure fixe tel que le Hawkeye.

Selon Thales, "nouvelle génération du CROWSNEST représente un changement majeur, tant pour sa fonctionnalité utilisateur que pour ses capacités opérationnelles". Le fournisseur du radar et du système de missions précise également que les opérateurs de ces équipements disposeront "d'une interface homme-machine optimisée, dotée d'une technologie d'écran tactile, alliée à un système autonome de suivi basé sur l'intelligence artificielle. Le nouveau système offre aux opérateurs un outil d'identification de cibles nettement amélioré ainsi que la possibilité de répertorier les contacts aéroportés. En outre, il introduit le radar à synthèse d'ouverture inverse et des actions de soutien électroniques totalement intégrées".