Un client japonais pour Vega

Parallèlement à ce contrat de service de lancement, Arianespace et Synspective ont signé un accord de partenariat stratégique « afin d’étudier une future coopération ».

StriX-α est un satellite radar à synthèse d’ouverture d’environ 150 kg. Il doit inaugurer une constellation d’environ 25 satellites destinés à fournir des solutions géospatiales pour un développement urbain durable et résilient, grâce aux données de surveillance à haute fréquence et large bande obtenues depuis des orbites basses héliosynchrones.

