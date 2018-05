Un catalogue de 1,7 milliard d'étoiles

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Réalisé à partir des données du satellite européen d’astrométrie Gaia , sur orbite depuis décembre 2013, le catalogue recense pas moins de 1,7 milliard d’étoiles de notre Galaxie (soit 1 % du nombre total d’étoiles estimé en son sein). Leur visualisation a permis de produire cette carte synthétique en couleurs, la plus précise jamais réalisée à ce jour.

La semaine dernière à l’occasion du salon ILA de Berlin , l’ Agence spatiale européenne a rendu public le second catalogue (virtuel) d’étoiles de notre galaxie, baptisé DR2 (Data Release 2) et désormais en ligne .

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l'actualité. Le 25 avril, l'ESA a présenté le second catalogue Gaia.

