Un Caracal en mission de sauvetage

Si le Caracal permet de mener des missions de RESCO (recherche et sauvetage au combat), il permet également à l'escadron d'hélicoptère 1/67 « Pyrénées » de réaliser des opérations de recherche en mer. Le Caracal a mené sa première mission de sauvetage depuis Cazaux en avril 2017.

L'armée de l'air française a annoncé qu'un hélicoptère Caracal appartenant à l'escadron d'hélicoptère (EH) 1/67 Pyrénées avait participé à une mission de recherche et sauvetage (SAR) dans la nuit du 7 août.

