Un Boeing 747-400 turc s'écrase au Kirghizstan

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Depuis 2011, le groupe chinois HNA, actionnaire de plusieurs compagnies aériennes et sociétés européennes de restauration à bord, a pris une participation de 49 % dans le capital de ACT Airlines.

Les causes de l'accident sont inconnues, même si un responsable kirghize du ministère des Situations d'urgence fait état de mauvaises conditions météorologiques. MyCargo Airlines exploite deux 747-400F, deux 747-400ERF ainsi que 4 Boeing 747-400BDSF, des avions initialement conçus pour le transport de passagers et reconvertis pour le transport de fret.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.