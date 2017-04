Un Black Hawk saoudien s'écrase au Yémen

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

L'origine du crash n'est pas connue pour le moment. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

L'agence de presse saoudienne a rapporté qu'un Sikorsky Black Hawk Saoudien s'était crashé le 18 avril au Yémen. L'accident a eu lieu dans la province de Marib, à l'est de Sanaa.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.